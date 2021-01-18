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الجمارك: في محاولتين للمهربين وعثر عليها داخل حقائب سفر

أعلنت الجمارك السعودية، عبر فيديو نشرته، عن إحباطها محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: الجمارك السعودية تحبط محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر.

ودعت عبر البلاغات الأمنية إلى المساهمة في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية. الجمارك السعودية