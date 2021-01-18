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.. إحباط تهريب 15.049 جرام "شبو" بمطار الملك خالد

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فيديو.. إحباط تهريب 15.049 جرام "شبو" بمطار الملك خالد .. إحباط تهريب 15.049 جرام "شبو" بمطار الملك خالد
الجمارك: في محاولتين للمهربين وعثر عليها داخل حقائب سفر

فيديو.. إحباط تهريب 15.049 جرام

أعلنت الجمارك ، عبر نشرته، عن إحباطها محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: الجمارك السعودية تحبط محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر.

ودعت عبر البلاغات الأمنية إلى المساهمة في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية. الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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