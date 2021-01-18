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تسجل 890 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

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مصر تسجل 890 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة تسجل 890 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 156397 من بينهم 122993 متعافيًا

مصر تسجل 890 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن خروج 702 متعافٍ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 890 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 156397 حالة من ضمنهم 122993 حالة تم شفاؤها، و8583 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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