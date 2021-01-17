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وزير الإعلام: نسعى لتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية

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وزير الإعلام: نسعى لتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية وزير الإعلام: نسعى لتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية

مصراوي Masrawy

11:30 م الأحد 17 يناير 2021

(مصراوي):

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام السفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي.

وأشار هيكل إلى تنفيذ الوزارة مبادرة سفراء الإعلام الجديد التي ضمت عددًا من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وتكريمهم على ما قدموه من قصص عن توضح الحقائق، كما أكد إمكانية تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين المؤثرين المصريين والكوريين للتعارف بينهم والمساعدة في نشر الحقائق والقصص المصورة عن الأحداث بين البلدين وزيارة مختلف المواقع السياحية والتراثية والثقافية.

وقال السفير الكوري إن مصر بلد عظيم ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الذين خدموا بها فقد تمت ترقيتهم لمناصب أعلى، وأن مصر تتمتع بسمعة سياحية عظيمة وأنه قد قام بزيارة معظم مدن مصر من الإسكندرية لأسوان وأشاد بحفاوة الشعب المصري في استقباله.

كما أكد أن مصر أصبحت هدفًا مهمًا للمستثمرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الصورة عن قرب لدى الشباب في البلدين.

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