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جيبوتي ترحِّب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

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جيبوتي ترحِّب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية جيبوتي ترحِّب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية
أكدت أهمية هذه الخطوة في وضع حد لتعنت الميليشيات وتهديداتها للأمن والسلم

جيبوتي ترحِّب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف

رحب محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في وضع حد لتعنت الميليشيات الحوثية، وتهديداتها للأمن والسلم الدوليَّيْن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتَين اليمنية والجيبوتية، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني عبّر خلال اللقاء عن إدانته الشديدة للهجوم الذي تعرضت له مدينة تاجورة شمال جيبوتي، وأدى إلى مقتل أحد الجنود، وإصابة عدد آخرين، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب جيبوتي في مواجهة أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.

من جهته، جدّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدًا موقف بلاده الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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