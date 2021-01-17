تقارير: كر وفر ومحاولات نهب مراكز تجارية في احتجاجات بعدة مدن تونسية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

تشهد عدة ولايات تونسية عمليات كر وفر بين الأمن ومحتجين ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الأمن في تونس يتصدى لمحاولات نهب مراكز تجارية في ولاية منوبة، في الوقت الذي اندلعت فيه مناوشات بين الأمن ومحتجين في مدينة الكاف التونسية.

وذكرت إذاعة "موزاييك"، أن الأمن يمنع محتجين من الوصول إلى منشآت حكومية في تونس العاصمة.

فيما شهدت سليانة، عمليات كر وفر بين الأمن ومحتجين يستخدمون المولوتوف.

وانتشرت وحدات من الجيش التونسي أمام المنشآت الحيوية ومقرات السيادة بولاية سوسة على إثر تجدد أعمال الشغب بين المتظاهرين وعناصر الأمن.