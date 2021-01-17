أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقارير: كر وفر ومحاولات نهب مراكز تجارية في احتجاجات بعدة مدن تونسية

Print
تقارير: كر وفر ومحاولات نهب مراكز تجارية في احتجاجات بعدة مدن تونسية تقارير: كر وفر ومحاولات نهب مراكز تجارية في احتجاجات بعدة مدن تونسية

مصراوي Masrawy

11:33 م الأحد 17 يناير 2021

وكالات:

تشهد عدة ولايات تونسية عمليات كر وفر بين الأمن ومحتجين ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الأمن في تونس يتصدى لمحاولات نهب مراكز تجارية في ولاية منوبة، في الوقت الذي اندلعت فيه مناوشات بين الأمن ومحتجين في مدينة الكاف التونسية.

وذكرت إذاعة "موزاييك"، أن الأمن يمنع محتجين من الوصول إلى منشآت حكومية في تونس العاصمة.

فيما شهدت سليانة، عمليات كر وفر بين الأمن ومحتجين يستخدمون المولوتوف.

وانتشرت وحدات من الجيش التونسي أمام المنشآت الحيوية ومقرات السيادة بولاية سوسة على إثر تجدد أعمال الشغب بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية