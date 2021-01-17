أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. ضبط عاطلا انتحل صفة ضابط 40 عاماً وارتكب عددا من جرائم النصب

Print
مصر .. ضبط عاطلا انتحل صفة ضابط 40 عاماً وارتكب عددا من جرائم النصب .. ضبط عاطلا انتحل صفة ضابط 40 عاماً وارتكب عددا من جرائم النصب
كان يتقن دوره المزيف ورقى نفسه من رتبة نقيب حتى وصل إلى لواء متقاعد

مصر .. ضبط عاطلا انتحل صفة ضابط 40 عاماً وارتكب عددا من جرائم النصب

انتحل مسن مصري صفة ضابط شرطة لقرابة أربعة عقود ارتكب خلالها عددا من جرائم النصب والاحتيال وتهديد الآخرين بما له من علاقات متشعبة، كما كشفت التحريات الأمنية، أنه أوهم جميع أفراد عائلته بأنه ضابط، حتى أنه تقدم بهذه الصفة المزيفة لخطبة زوجته التي أنجب منها 3 أبناء تخرجوا من الجامعة الآن، كما ادعى أنه أعد رسالة الدكتوراه في إحدى الجامعات، وصار أستاذا جامعيا.

وتفصيلا، ضبطت أجهزة الأمن المصرية المتهم بعد ضبط عقود وأوراق مزورة مع أشخاص أكدوا حصولهم عليها منه، وتبين أنه جنى ثروة كبيرة من وراء عمليات النصب، وأنه كان يتقن دوره المزيف بشدة لدرجة أنه رقّى نفسه بانتظام من رتبة نقيب حتى وصل لرتبة لواء، ثم احتفل مع أسرته بالتقاعد كنوع من حبك القصة.

وخلال مداهمة منزله، تم ضبط ملابس شرطية وصور له مرتديا الزي "الميري" (الرسمي)، فضلا عن هواتف وأدوات طباعة وأختام مزيفة منسوبة لجهات حكومة، كان يستخدمها في النصب على ضحاياه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن أن المتهم استعان بمسدس صوت شبيه بالسلاح الميري لضباط الشرطة، وكذلك جهاز لاسلكي مزيف، فيما أنكر المتهم أن يكون قد استخدم تلك الأدوات بشكل رسمي، قائلا إنه كان فقط يحتفظ بها "للوجاهة" أمام عائلته.

وبحسب المصدر القضائي، فإن تهمة الانتحال والتداخل مع الوظيفة العمومية لـضباط الشرطة "متوفرة وثابتة على المتهم"، من خلال وثائق الهوية المزيفة التي تم ضبطها بحوزته وفي منزله، فضلا عن تهمة النصب والاحتيال على الآخرين مستخدما صفة الضابط على غير الحقيقة.

وأمرت النيابة بعرض الوثائق والأوراق المزورة على وحدة كشف التزوير بمصلحة الطب الشرعي، كإجراء قانوني لبيان مَواطن التزوير فيها، فيما أكد مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتهم استأنف ضد قرار حبسه الصادر من النيابة على ذمة القضية، لكن قاضي المعارضات رفض التظلم وقرر تأييد الحبس لمدة 15 يوما، لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية