مصر .. ضبط عاطلا انتحل صفة ضابط 40 عاماً وارتكب عددا من جرائم النصب

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كان يتقن دوره المزيف ورقى نفسه من رتبة نقيب حتى وصل إلى لواء متقاعد

انتحل مسن مصري صفة ضابط شرطة لقرابة أربعة عقود ارتكب خلالها عددا من جرائم النصب والاحتيال وتهديد الآخرين بما له من علاقات متشعبة، كما كشفت التحريات الأمنية، أنه أوهم جميع أفراد عائلته بأنه ضابط، حتى أنه تقدم بهذه الصفة المزيفة لخطبة زوجته التي أنجب منها 3 أبناء تخرجوا من الجامعة الآن، كما ادعى أنه أعد رسالة الدكتوراه في إحدى الجامعات، وصار أستاذا جامعيا.

وتفصيلا، ضبطت أجهزة الأمن المصرية المتهم بعد ضبط عقود وأوراق مزورة مع أشخاص أكدوا حصولهم عليها منه، وتبين أنه جنى ثروة كبيرة من وراء عمليات النصب، وأنه كان يتقن دوره المزيف بشدة لدرجة أنه رقّى نفسه بانتظام من رتبة نقيب حتى وصل لرتبة لواء، ثم احتفل مع أسرته بالتقاعد كنوع من حبك القصة.

وخلال مداهمة منزله، تم ضبط ملابس شرطية وصور له مرتديا الزي "الميري" (الرسمي)، فضلا عن هواتف وأدوات طباعة وأختام مزيفة منسوبة لجهات حكومة، كان يستخدمها في النصب على ضحاياه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن أن المتهم استعان بمسدس صوت شبيه بالسلاح الميري لضباط الشرطة، وكذلك جهاز لاسلكي مزيف، فيما أنكر المتهم أن يكون قد استخدم تلك الأدوات بشكل رسمي، قائلا إنه كان فقط يحتفظ بها "للوجاهة" أمام عائلته.

وبحسب المصدر القضائي، فإن تهمة الانتحال والتداخل مع الوظيفة العمومية لـضباط الشرطة "متوفرة وثابتة على المتهم"، من خلال وثائق الهوية المزيفة التي تم ضبطها بحوزته وفي منزله، فضلا عن تهمة النصب والاحتيال على الآخرين مستخدما صفة الضابط على غير الحقيقة.

وأمرت النيابة بعرض الوثائق والأوراق المزورة على وحدة كشف التزوير بمصلحة الطب الشرعي، كإجراء قانوني لبيان مَواطن التزوير فيها، فيما أكد مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتهم استأنف ضد قرار حبسه الصادر من النيابة على ذمة القضية، لكن قاضي المعارضات رفض التظلم وقرر تأييد الحبس لمدة 15 يوما، لحين انتهاء تحقيقات النيابة.