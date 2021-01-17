أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
مستشارة أسرية لـ"سبق": الجمود الفكري بين الزوجين يُسبّب الفشل والانفصال.. هنا أسباب وحلول -
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" -
الرئيس الأميركي يوقّع عدداً من الأوامر التنفيذية لمحاربة كوفيد-19 -
المحكمة تنتصر لرضيعة "العارضة" وتصدر حكماً ضد طبيبة بدفع الدية -
جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
الأمم المتحدة تتبنى مبادرة المملكة لتعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. مسمار يتسبب بإصابة مروعة للاعب في الدوري المكسيكي

Print
بالفيديو.. مسمار يتسبب بإصابة مروعة للاعب في الدوري المكسيكي .. مسمار يتسبب بإصابة مروعة للاعب في الدوري المكسيكي

بالفيديو.. مسمار يتسبب بإصابة مروعة للاعب في الدوري المكسيكي

تعرض مدافع نادي نيكاكسا المكسيكي أوناي بيلباو لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه في مواجهة أتلتيكو سان لويس، أمس السبت، بالدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت المباراة حدثاً مؤلماً في الدقيقة 78 عندما حاول أوناي تغطية الكرة عن خصمه بجسده لكنه سقط بعد الالتحام بين اللاعبين على الأرض خارج حدود الملعب واصطدمت ركبته بمسمار كان يحمل إحدى اللافتات الإعلانية.

و لسوء حظ اللاعب فقد مزق المسمار المعدني الحاد ركبته مما جعله غير قادر على مواصلة المباراة ليتم استبداله، ومع ذلك تمكن فريقه من إنهاء اللقاء لمصلحته بهدف دون رد بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 90.


يذكر أن أوناي انضم إلى الفريق الموسم الماضي، وسبق له اللعب بقميص أتلتيكو سان لويس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. "العرفج": تمنيت سعودة المغاسل.. وقبلها الوظائف القيادية في القطاع الخاص

بالفيديو.. "العرفج": تمنيت سعودة المغاسل.. وقبلها الوظائف القيادية في القطاع الخاص

شاهد بالفيديو.. إطلاق أول "سينما للسيارات" في العاصمة الرياض

شاهد بالفيديو.. إطلاق أول "سينما للسيارات" في العاصمة الرياض

بالفيديو.. شاهد كيف نجا متزلج من انهيار جليدي مفاجئ بأعجوبة

بالفيديو.. شاهد كيف نجا متزلج من انهيار جليدي مفاجئ بأعجوبة

بالفيديو.. قطار "المحيطين" يعبر القارة السمراء في رحلة غامضة.. وهذا هو التوقيت

بالفيديو.. قطار "المحيطين" يعبر القارة السمراء في رحلة غامضة.. وهذا هو التوقيت

شبكة عيون الإخبارية