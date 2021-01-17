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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

يلقي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة، غدًا الاثنين، أمام البرلمان، حول موقف تنفيذ برنامج الحكومة حسبما أكد جدول الأمانة العامة للمجلس.

ومن المقرر أن يلقي وزراء التنمية المحلية والتعليم العالي والتموين والإعلام بيانًا حول برنامج الحكومة.

وكان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيحضر غدًا الاثنين أمام البرلمان، تلبية لطلب مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالي، وضعت الإطار العام للعمل ومناقشة الحكومة، وهو الاجتماع الذي حضره المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب.