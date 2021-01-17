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ياسر السمهودي مديرًا لفرع تعليم الكبار بقنا

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ياسر السمهودي مديرًا لفرع تعليم الكبار بقنا ياسر السمهودي مديرًا لفرع تعليم الكبار بقنا

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06:50 م الأحد 17 يناير 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصدر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور عاشور أحمد عمري، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف ياسر محيي الدين عبدالرحيم السمهودي، بأعمال مدير فرع تعليم الكبار في قنا، وذلك بموجب القرار رقم 47 بتاريخ 14 يناير 2021.

أشار السمهودي إلى أن قرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجًا تأتي في مقدمة القرى المستهدفة لجهود محو الأمية، نظرًا لارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم فيها.

وأوضح أن هناك تعاون وتنسيق مع الجهات الشريكة والفاعلة في محافظة قنا، وعلى رأسها محافظ الإقليم، لترتيب خطة عمل بذلك، مشيرًا إلى جهود بالتوسع في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، لضمان الوصول إلى كافة المستهدفين.

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