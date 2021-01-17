إطلالات اليوم: إليسا جريئة.. وياسمين صبري تخطف الأنظار

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

-مي عمر:

طلّت الفنانة مي عمر بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون وجاكيت جلد بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون النبيتي، وحذاء باللون الأسود، وكاب باللوني الأبيض والأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-مي سليم:

تألقت الفنانة مي سليم بتوب باللون الأبيض مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها أقراط طويلة باللون الذهبي وساعة يد باللون الفضي, وتركت شعرها الويفي.

-هدى الأتربي:

كما ارتدت الفنانة هدى الأتربي فستانا باللون النبيتي، مزود بأكمام طويلة، وفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

-هنادي مهنا:

ارتدت الفنانة هنادي مهنا شميز من قماش المخمل باللون الأخضر الفاتح مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وقبعة باللون البيج.

-سهر الصايغ:

كما طلت الفنانة سهر الصايغ بـ توب كات باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء ونظارة شمس باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-نسرين طافش:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بتيشرت باللون الأسود مع جيب ققصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا.

-داليا مصطفى:

ارتدت الفنانة داليا مصطفى تيشرت باللون الأوف وايت مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأزرق وساعد يد، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-اليسا:

طلت الفنانة اليسا بـ كارديجان باللون الكحلي، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة شتوية باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

-ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان فستانا باللون النبيتي من قماش المخمل، مزود بأكمام، وفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

-هيفاء وهبي:

كما ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بسويت شيرت باللون الرصاصي مع بنطلون باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت إطلالتها حذاء باللون الأبيض وساعة يد.

-ياسمين صبري:

تألقت الفنانة ياسمين صبري بـ توب باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، وارتدت إكسسورات مكونة من مجموعة أساور وسلسلة، وتركت شعرها منسدلا.