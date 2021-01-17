ضبط شخصين بحوزتهما أجهزة تقوية شبكات محمول بالمعادي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين بحوزتهما أجهزة تقوية إشارة شبكات المحمول في المعادي.

البداية أثناء مرور الرائد محمد عبد المنعم ضابط مباحث إدارة تأمين المعادي، بدائرة قسم شرطة المعادي بشارع كورنيش النيل، اشتبه في مستقلي السيارة ماركة "متسوبيشي لانسر" فضي اللون، حال توقفها بجانب الطريق.

باستبيان الأمر تمكن من ضبط كلاً من "س. م" سائق، ومقيم المشروع الأمريكي دائرة قسم شرطة حلوان، قائد السيارة ويعمل عليها كسائق، "ا. ع" فني كهرباء بشركة ومقيم اهناسيا بني سويف، وعثر بداخل السيارة على 5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول، 21 إريال هوائي مختلفة الأنواع، 4 لفة سلك كهربائية، 3 وصلات معدنية لإريال هوائي، 4 جهاز ريسيفر وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله نائب المدير العام، والعميد أحمد الحداد رئيس مباحث تأمين المعادي، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.