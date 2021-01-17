أخبار عاجلة

جريمة بشعة .. يجرد رضيعته من ملابسها بالشارع في البرد القاسي -
الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة -
مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية -
هكذا تحاربين تجاعيد اليد -
بايدن: وفيات كورونا قد تتجاوز 500 ألف لكن "المساعدة في الطريق" -
البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي نافالني -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الصحة العالمية تثني على نهج الأردنية في تطعيم اللاجئين

Print
الصحة العالمية تثني على نهج الحكومة الأردنية في تطعيم اللاجئين الصحة العالمية تثني على نهج الأردنية في تطعيم اللاجئين

جى بي سي نيوز - : أثنت منظمة الصحة العالمية، على النهج الذي تتبعه الأردنية في توفير اللقاحات لجميع الفئات السكانية ذات الأولوية في أخذ لقاحات كوفيد-19، بمن فيهم اللاجئون.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في كلمته الافتتاحية حول آخر مستجدات كوفيد-19، في المؤتمر الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم الجمعة، عبر تقنية الاتصال المرئي: "لقد سررت حقًا برؤية بدء عملية التطعيم للاجئين في الأردن هذا الأسبوع، وإنني أقدّر حقًا النهج الذي تتبعه الحكومة الأردنية لضمان عدم ترك اللاجئين وراء الركب".
ونشرت المنظمة ما قاله المدير العام، في تغريدة على الحساب الرسمي للمنظمة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأرفقتها بفيديو يوضح عملية تلقيح كبار وكبيرات السن في مخيم الزعتري.
و مع ما يقرب من مليوني حالة وفاة بسبب كوفيد-19 عالميا، أشار غيبريسوس إلى أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة بشأن كوفيد-19 اجتمعت هذا الأسبوع، وقدّمت سلسلة من التوصيات حول تفشي المرض وظهور متغيرات جديدة (متحورات الفيروس) في العديد من البلدان، حيث شددت اللجنة على ضرورة أن تبذل الحكومات كل ما في وسعها للحدّ من العدوى من خلال اتباع تدابير الصحة العامة المُجرّبة والمُختبرة، فكلما تم منع العدوى بالفيروس، قلّت فرصة تحوره.
هذا ودعت اللجنة، التي شارك رئيسها في المؤتمر الصحفي للمنظمة، إلى رفع مستوى القدرة الوطنية بشأن التسلسل الجيني من أجل أن نتمكن، مع تغيّر الفيروس، من مراقبة التحديات الجديدة والاستجابة لها بفعالية ، وفق بترا .
ولفت المدير العام للمنظمة إلى أن لجنة الطوارئ، قد ركّزت بشكل كبير على طرح لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل، مضيفا: "أريد أن أرى التطعيم جاريًا في كل بلد في الأيام المئة القادمة، حتى تتم حماية العاملين الصحيين والمعرضين لمخاطر عالية أولاً".
وأوضح غيبريسوس أنه يتطلع إلى اجتماع المجلس التنفيذي الأسبوع، المقبل، والعمل مع المصنعين للقاحات والبلدان لضمان توفير إمدادات اللقاح وتوزيعها بشكل منصف في جميع أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بإجراءات السفر، أوصت اللجنة الدول بأن لا تطلب إثبات التطعيم من المسافرين القادمين؛ نظرا لأن تأثير اللقاحات في الحدّ من انتقال العدوى غير معروف حتى الآن، كما أن التوّفر الحالي لكميات اللقاحات محدود للغاية .
ونصحت اللجنة البلدان بتنفيذ تدابير منسقة وقائمة على الأدلة من أجل السفر الآمن، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المستفادة مع منظمة الصحة العالمية.
يُشار أن الأردن بدأ حملته الوطنية للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 الأربعاء الماضي بلقاحي فايزر-بيونتيك وسينوفارم (الصيني الإماراتي)، حيث يستهدف فيها مرحليا الفئات السكانية ذات الأولوية، وهي: الكوادر الطبية العاملة، وفئات المرضى المصابين بأمراض مزمنة، وكبار وكبيرات السن من المقيمين على أرض المملكة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية

حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية

حدث في 8 ساعات| مد حالة الطوارئ 3 أشهر.. والحكومة ترد على شائعة غلق التسجيل في استمارة الثانوية

حدث في 8 ساعات| مد حالة الطوارئ 3 أشهر.. والحكومة ترد على شائعة غلق التسجيل في استمارة الثانوية

الحكومة توضح حقيقة إخلاء العقارات التراثية بوسط البلد من قاطنيها

الحكومة توضح حقيقة إخلاء العقارات التراثية بوسط البلد من قاطنيها

الرئيس التشيكي: الفائز في الانتخابات العامة سيحصل على أول فرصة لتشكيل الحكومة

الرئيس التشيكي: الفائز في الانتخابات العامة سيحصل على أول فرصة لتشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية