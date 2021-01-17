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جى بي سي نيوز - : أثنت منظمة الصحة العالمية، على النهج الذي تتبعه الحكومة الأردنية في توفير اللقاحات لجميع الفئات السكانية ذات الأولوية في أخذ لقاحات كوفيد-19، بمن فيهم اللاجئون.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في كلمته الافتتاحية حول آخر مستجدات كوفيد-19، في المؤتمر الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم الجمعة، عبر تقنية الاتصال المرئي: "لقد سررت حقًا برؤية بدء عملية التطعيم للاجئين في الأردن هذا الأسبوع، وإنني أقدّر حقًا النهج الذي تتبعه الحكومة الأردنية لضمان عدم ترك اللاجئين وراء الركب".

ونشرت المنظمة ما قاله المدير العام، في تغريدة على الحساب الرسمي للمنظمة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأرفقتها بفيديو يوضح عملية تلقيح كبار وكبيرات السن في مخيم الزعتري.

و مع ما يقرب من مليوني حالة وفاة بسبب كوفيد-19 عالميا، أشار غيبريسوس إلى أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة بشأن كوفيد-19 اجتمعت هذا الأسبوع، وقدّمت سلسلة من التوصيات حول تفشي المرض وظهور متغيرات جديدة (متحورات الفيروس) في العديد من البلدان، حيث شددت اللجنة على ضرورة أن تبذل الحكومات كل ما في وسعها للحدّ من العدوى من خلال اتباع تدابير الصحة العامة المُجرّبة والمُختبرة، فكلما تم منع العدوى بالفيروس، قلّت فرصة تحوره.

هذا ودعت اللجنة، التي شارك رئيسها في المؤتمر الصحفي للمنظمة، إلى رفع مستوى القدرة الوطنية بشأن التسلسل الجيني من أجل أن نتمكن، مع تغيّر الفيروس، من مراقبة التحديات الجديدة والاستجابة لها بفعالية ، وفق بترا .

ولفت المدير العام للمنظمة إلى أن لجنة الطوارئ، قد ركّزت بشكل كبير على طرح لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل، مضيفا: "أريد أن أرى التطعيم جاريًا في كل بلد في الأيام المئة القادمة، حتى تتم حماية العاملين الصحيين والمعرضين لمخاطر عالية أولاً".

وأوضح غيبريسوس أنه يتطلع إلى اجتماع المجلس التنفيذي الأسبوع، المقبل، والعمل مع المصنعين للقاحات والبلدان لضمان توفير إمدادات اللقاح وتوزيعها بشكل منصف في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بإجراءات السفر، أوصت اللجنة الدول بأن لا تطلب إثبات التطعيم من المسافرين القادمين؛ نظرا لأن تأثير اللقاحات في الحدّ من انتقال العدوى غير معروف حتى الآن، كما أن التوّفر الحالي لكميات اللقاحات محدود للغاية .

ونصحت اللجنة البلدان بتنفيذ تدابير منسقة وقائمة على الأدلة من أجل السفر الآمن، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المستفادة مع منظمة الصحة العالمية.

يُشار أن الأردن بدأ حملته الوطنية للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 الأربعاء الماضي بلقاحي فايزر-بيونتيك وسينوفارم (الصيني الإماراتي)، حيث يستهدف فيها مرحليا الفئات السكانية ذات الأولوية، وهي: الكوادر الطبية العاملة، وفئات المرضى المصابين بأمراض مزمنة، وكبار وكبيرات السن من المقيمين على أرض المملكة.