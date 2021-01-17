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محافظ بورسعيد: استلام 5437 طلب تصالح على مخالفات البناء

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محافظ بورسعيد: استلام 5437 طلب تصالح على مخالفات البناء محافظ بورسعيد: استلام 5437 طلب تصالح على مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

04:10 م الأحد 17 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إن المحافظة تلقت حتى الآن 5 آلاف و437 طلب تصالح من المواطنين في مخالفات البناء بجميع الأحياء منذ البدء في تقديم طلبات التصالح.

وأكد المحافظ، خلال اجتماعه مع الأجهزة المعنية بملف التصالح في مخالفات البناء، على أن بورسعيد حققت معدلات عالية في هذا الملف، موجها بتكثيف العمل وتذليل كافة العقبات بما يساهم في سرعة إنجاز أعمال اللجنة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديرى إدارات التخطيط والمتغيرات المكانية حول سير العمل وآخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها.

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