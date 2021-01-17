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هدفه تمويل برامج الإقراض.. "النواب" يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقي

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هدفه تمويل برامج الإقراض.. "النواب" يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقي هدفه تمويل برامج الإقراض.. "النواب" يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقي

مصراوي Masrawy

04:21 م الأحد 17 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/ 2020 المعتمد بتاريخ 14/ 5/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ويهدف الاتفاق، حسب المذكرة الإيضاحية، إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 1 يناير 2020.

ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد؛ بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية، على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

ووفقًا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي؛ وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وتسدد جمهورية مصر العربية، طبقًا للقرار، وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة، قيمة مساهمتها في هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية؛ بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطَين الثاني والثالث على التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامَي 2021 و2022.

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