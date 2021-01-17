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صور.. رياح وأمطار متوسطة في البحيرة.. والمحافظة تعلن الطوارئ

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صور.. رياح وأمطار متوسطة في البحيرة.. والمحافظة تعلن الطوارئ صور.. رياح وأمطار متوسطة في البحيرة.. والمحافظة تعلن الطوارئ

مصراوي Masrawy

02:37 م الأحد 17 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

شهد عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة على المدن الساحلية والمناطق الشمالية ، مع نشاط ملحوظ للرياح.

كانت محافظة البحيرة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء- مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة.

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