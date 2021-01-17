أخبار عاجلة

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ -
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: الخلافات بين إسلام أباد ونيودلهي تدفع باكستان إلى تجنب اللقاحات الهندية

Print
فيروس كورونا: الخلافات بين إسلام أباد ونيودلهي تدفع باكستان إلى تجنب اللقاحات الهندية : الخلافات بين إسلام أباد ونيودلهي تدفع باكستان إلى تجنب اللقاحات الهندية

مصراوي Masrawy

12:55 م الأحد 17 يناير 2021

نيودلهي- (بي بي سي):

وافقت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن اعتماد الأدوية في باكستان على استخدام لقاح كورونا الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد في بريطانيا دون توضيح سبيل توفير جرعات منه بشكل واضح .

ويوجد أقرب مخزون من هذا اللقاح في الهند الجارة، التي تعتبر مركزا يصنعُ ويقدمُ هذا اللقاح، لكن في الوقت الحالي سيتعذر توريد دفعات منه إلى باكستان بسبب تعليق التبادل التجاري بيتهما في ظل تطورات فصول أزمتهما الدائمة معا.

وعلى الرغم من أن تطبيق قرارات الحظر يستثني عادة توصيل الأوية الضرورية والطارئة إلا أن السلطات الصحية الباكستانية تشير إلى إمكانية الحصول على ما ستحتاجه من جرعات من لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" عبر أحد التحالفات الحريصة على إتاحة اللقاحات المضادة لكورونا على الصعيد العالمي، مستبعدة بذلك التعاون مع الهند.

كما تدرس باكستان أيضا الاعتماد على لقاح سينوفارم المطور بمعرفة مختبرات السلطات الصينية، التي تعتبرها حليفا وثيقا لها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان

وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان

شبكة عيون الإخبارية