★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

نيودلهي- (بي بي سي):

وافقت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن اعتماد الأدوية في باكستان على استخدام لقاح كورونا الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد في بريطانيا دون توضيح سبيل توفير جرعات منه بشكل واضح .

ويوجد أقرب مخزون من هذا اللقاح في الهند الجارة، التي تعتبر مركزا يصنعُ ويقدمُ هذا اللقاح، لكن في الوقت الحالي سيتعذر توريد دفعات منه إلى باكستان بسبب تعليق التبادل التجاري بيتهما في ظل تطورات فصول أزمتهما الدائمة معا.

وعلى الرغم من أن تطبيق قرارات الحظر يستثني عادة توصيل الأوية الضرورية والطارئة إلا أن السلطات الصحية الباكستانية تشير إلى إمكانية الحصول على ما ستحتاجه من جرعات من لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" عبر أحد التحالفات الحريصة على إتاحة اللقاحات المضادة لكورونا على الصعيد العالمي، مستبعدة بذلك التعاون مع الهند.

كما تدرس باكستان أيضا الاعتماد على لقاح سينوفارم المطور بمعرفة مختبرات السلطات الصينية، التي تعتبرها حليفا وثيقا لها.