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صور- وزير النقل يوجه بسرعة إنجاز مشروعات ميناء الإسكندرية

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صور- وزير النقل يوجه بسرعة إنجاز مشروعات ميناء الإسكندرية صور- وزير النقل يوجه بسرعة إنجاز مشروعات ميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:59 م الأحد 17 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية وفقا للجداول الزمنية المحددة، ما يساهم في تطوير منظومة النقل البحري وزيادة الناتج القومي.

وأكد الوزير خلال جولته بميناء الإسكندرية على أهمية إتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل، حرصاً على أرواح العاملين مع ضرورة ارتداء كافة وسائل الحماية.

وشدد وزير النقل على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة المستجد في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين.

وشملت جولة الوزير عدد من المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية أبرزها مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض، والذي بلغت نسبة تنفيذه 44% خلال أقل من عام.

وأوشكت أعمال الردم للمحطة التي تصل مساحتها نصف مليون متر مربع على الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري، فيما جرى تشييد نحو 110 متر حتى الآن من أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف، المقرر اكتمالها نهاية هذا العام.

واطلع الوزير على إجراءات اختيار المشغل العالمي للمحطة، لضرورة العمل بمعدلات الأداء العالمية في الشحن والتفريغ مع الالتزام بكافة تعليمات وقوانين المحافظة علي البيئة.

واستعرض رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الخطوات التنفيذية لاختيار مكتب عالمي لتنفيذ أعمال المحاكاة للمحطة وأرصفتها والممر الملاحي وحوض ترسانة السفن بالميناء.

ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع نهاية عام ٢٠٢١ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر، وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة.

ويشمل الرصيف الجاري إنشائه ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 مليون طن / سنة، وبلغت نسبة تنفيذه 70%.

وواصل الوزير جولته بتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب ٥٤ (كوبري ٥٤) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري.

ووفقا لوزارة النقل، يبلغ طول الوصلة المرورية ٢,٣ كم وعرضها ١٧,٦ متراً وتكلفتها الإجمالية ٩٠٥ ملايين جنيه، فيما بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 85.5 %.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس.

واختتم الوزير جولته لميناء الإسكندرية بتفقد مشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه "٢ كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد" للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري.

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