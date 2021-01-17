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للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها في شبرا

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للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها في شبرا للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها في شبرا

مصراوي Masrawy

12:12 م الأحد 17 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها "مازن وسيف"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية.

كان قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، "ربة منزل" وكذا جثتي طفليها 3 أعوام و4 أعوام، وتبين أن شقيقها ارتكب الجريمة لشكه في سلوكها.

بالقبض على المتهم جرى إحالته للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق في ملابسات الواقعة.

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