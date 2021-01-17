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54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس
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الجمعة 22 يناير 2021 12:40 صباحاً
إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ
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الجمعة 22 يناير 2021 12:25 صباحاً
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:06 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد كسر الجليد في نقطة تموضع الغواصات النووية الروسية في كامتشاتكا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 17 يناير 2021 11:36 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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