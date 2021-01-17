الراجحي يخرج من رالي داكار 2021 بانتصارين.. بصمة تاريخية وفوز بالمرحلة الأصعب

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أول سعودي وعربي يفوز في أرضه في فئة السيارات النموذجية وأصغر متسابق يفوز في مرحلة

ترك أيقونة رياضة المحركات السعودية "يزيد الراجحي"، بصمة تاريخية في النسخة الثانية من رالي داكار في السعودية بعد تحقيقه الفوز في مرحلتين من رالي داكار 2021 على متن سيارة تويوتا هايلوكس؛ ليصبح بذلك أول سعودي وعربي يفوز في أرضه وبين جماهيره في فئة السيارات النموذجية وأصغر متسابق يفوز في مرحلة من داكار هذا العام.

وقد تمكّن الراجحي من الفوز في المرحلة السابعة التي اعتُبرت أصعب المراحل في رالي داكار؛ كونها مرحلة ماراثونية قطع فيها مسافة 453 كلم من أصل 737 كلم والممتدة بين حائل وسكاكا والمطلة على البحر الأحمر بزمن قدره 4 ساعات و21 دقيقة و59 ثانية؛ بينما كان الفوز الثاني في المرحلة العاشرة بين نيوم والعلا بزمن قدره 3 ساعات و3 دقائق 57 ثانية بمسافة 342 كلم من أصل 583 كلم؛ مسجلًا بذلك إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات ليصبح الراجحي أول سعودي يفوز بمراحل من رالي داكار المقامة على أرض الوطن في فئته.

وقد سبق أن فاز الراجحي بمرحلة من رالي داكار، وكان ذلك عندما أحرز فوزه الأول في المرحلة الثامنة من رالي داكار، الذي أقيم في ثلاث دول من أمريكا الجنوبية عام 2015، وأصبح يومها أول وأصغر سائق عربي يفوز مع الصانع الياباني تويوتا.

قدم سفير رياضة المحركات السعودية أداءً لافتًا منذ المرحلة الاستعراضية من رالي داكار؛ حيث سجل ثاني أسرع توقيت في تلك المرحلة ولكن الحظ لم يكن حليف البطل السعودي في الجزء الأول من الرالي؛ حيث تعرض لمشكلة تقنية في ناقل الحركة في المرحلة الرابعة خسر على إثرها وقتًا ثمينًا أبعدته عن المنافسة على اللقب، كما تعرض للعديد من الانثقابات المتكررة في الإطارات منذ المرحلة الأولى مثل أغلبية المتنافسين بسبب عيب مصنعي من الصانع الأمريكي بي إف غودريتش.

وتمكّن الراجحي من العودة إلى وتيرته المعهودة في الجزء الثاني من الرالي؛ حيث تمكن قاهر الصعاب ومروض المحلات من الفوز بمرحلتين من رالي داكار، وكان قريبًا جدًّا من الظفر بالثالثة؛ ولكن توقف السيارة بسبب عطل في المحرك حال دون ذلك، وتم سحب السيارة بواسطة سيارة زميله من فريق تويوتا إلى خط النهاية لإنهاء الكيلومترات الأخيرة من المرحلة الأخيرة؛ منهيًا بذلك مع ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس سباقًا دام مسيرة 12 يومًا بمسافة قدرها 7646 كيلومترًا، عبروا فيها أرجاء المملكة العربية السعودية لينهي رالي داكار في المركز الخامس عشر في الترتيب العام.

وأعرب الراجحي عن شعوره بعد إنهائه لرالي داكار قائلًا: "بحمد الله أنهينا رالي داكار 2021، لقد فعلنا ما بوسعنا، وضغطنا منذ اليوم الأول بالرغم من أننا عانينا أكثر من 25 انثقابًا في الإطارات، بالإضافة إلى عطل في علبة التروس وآخرها كان عطلًا في المحرك. كانت قيادتنا هجومية وفزنا بمرحلتين على أرض الوطن، وأنا أفتخر بهذا الإنجاز، ولولا العقبات التي واجهناها لاستطعنا المنافسة على اللقب"

ووجّه البطل السعودي جزيل شكره للراعي الرسمي ورفيق النجاح الأول، عبداللطيف جميل للسيارات الذي يرافقه خلال جميع مشاركاته في عالم الراليات الصحراوية.

كما أبدى الراجحي سعادته باستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير في عامه الثاني على التوالي معربًا عن فخره واعتزازه بجهود القيادة الحكيمة والرؤية السديدة قائلًا: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد باستضافة وإنجاح رالي داكار 2021؛ في ظل وجود جائحة فيروس كورونا".

وتابع الراجحي: "أوجه شكري لوزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، على جهودهم الكبيرة واهتمامهم المستمر لرياضتنا الغالية".

يزيد الراجحي بطل الراليات السعودي