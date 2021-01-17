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القضاء الأمريكي: لا أدلة على تخطيط أنصار لقتل مشرعين في الكونجرس

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القضاء الأمريكي: لا أدلة على تخطيط أنصار ترامب لقتل مشرعين في الكونجرس القضاء الأمريكي: لا أدلة على تخطيط أنصار لقتل مشرعين في الكونجرس

مصراوي Masrawy

10:55 ص الأحد 17 يناير 2021

وكالات:

أكد محققو وزارة العدل الأمريكي عدم وجود أدلة حتى الآن على أن أنصار الرئيس المُنتهية ولايته دونالد الذين هاجموا مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي، خططوا لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم.

وفي جلسة استماع في محكمة أريزونا بشأن اعتقال أحد مثيري الشغب، جاكوب تشانسلي، الذي يؤمن بنظرية المؤامرة ومن أتباع الحركة اليمينية المتطرفة "كيو-آنون"، تراجع المدعون الفيدراليون عن اتهامات سابقة بأن أنصار ترامب كانوا يخططون "لاحتجاز مسؤولين منتخبين وقتلهم" في هجوم 6 يناير بواشنطن، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان المدعون تحدثوا في جلسة سابقة للمحكمة عن خطة القتل هذه للمطالبة بمواصلة توقيف جاكوب تشانسلي (33 عامًا) الذي اشتهر في جميع أنحاء العالم بصورته التي ظهر فيها بصدر عارٍ وبزي قبلي وقرنين خلال أعمال الشغب.

وسحب المدعون العامون في أريزونا التهم يوم الجمعة، بعد أن قالت وزارة العدل إنه على الرغم من الدعوات أثناء الهجوم إلى القبض على بعض المسؤولين المنتخبين وقتل نائب الرئيس مايك بنس، لم يتم العثور على دليل على وجود خطة من هذا النوع.

وقال المدعي العام لمنطقة واشنطن مايكل شيروين، المُشرف على التحقيق في هجوم الكونجرس، يوم الجمعة: "لا دليل مباشر في هذه المرحلة على وجود فرق للأسر والاغتيال".

وحولت سلطات واشنطن العاصمة الأمريكية في الأيام الماضية منطقة أمنية. وقد نصبت حواجز إسمنتية ووضعت أسلاكًا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس الذي تعرّض في 6 يناير لعملية اقتحام نفّذها مناصرون لترامب، وأفضت إلى وقوع 5 قتلى.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.

وأُوقف الجمعة في واشنطن رجل مسلّح ويحمل كمية كبيرة من الذخيرة خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش الكثيرة في محيط مبنى الكابيتول، حيث ستقام الأربعاء مراسم تنصيب بايدن، وفق تقرير للشرطة.

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