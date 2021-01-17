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صور.. مصدر أمني يكشف حقيقة وجود سيارة مفخخة أمام محطة أبو كبير بالشرقية: "شائعة"

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صور.. مصدر أمني يكشف حقيقة وجود سيارة مفخخة أمام محطة أبو كبير بالشرقية: "شائعة" صور.. مصدر أمني يكشف حقيقة وجود سيارة مفخخة أمام محطة أبو كبير بالشرقية: "شائعة"

مصراوي Masrawy

11:06 ص الأحد 17 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

كشف مصدر أمني في مديرية أمن الشرقية، حقيقة ما تردد حول العثور على سيارة مفخخة أمام محطة قطارات أبو كبير.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، رفض نشر اسمه، في تصريحات خاصة، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوجود سيارة متروكة أمام المحطة، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أية متفجرات بالسيارة.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا عدة صور لوجود قوات الحماية المدنية لفحص البلاغ، وزعم عدد منهم وجود سيارة مفخخة، وهو ما نفاه الأمن.

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