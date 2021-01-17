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صور.. إصلاح هبوط أرضي مفاجئ في بلبيس بالشرقية

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صور.. إصلاح هبوط أرضي مفاجئ في بلبيس بالشرقية صور.. إصلاح هبوط أرضي مفاجئ في بلبيس بالشرقية

مصراوي Masrawy

10:38 ص الأحد 17 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط المنطقة السكنية خلف مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بلبيس، فيما تبين حدوث تسرب مياه بالصرف الصحي وكسر في ماسورة تسبب في الهبوط.

من جانبه، أوضح المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات ميدانية للوقوف على أسباب الهبوط الأرضي المفاجئ وسرعة إصلاحه، حيث تبين بعد إجراء المعاينة أن سبب الهبوط الأرضي تسرب لمياه الصرف الصحي نتيجة كسر في ماسورة المياه المؤدية لغرفة الصرف الصحي.

وأضاف الصناديلي، أنه جرى إصلاح الهبوط الأرضي ورد الشيء لأصله في فترة وجيزة، حفاظًا على أرواح العامة والمواطنين.

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