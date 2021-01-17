حملة على قاعات الأفراح لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في شبرا

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شن حي غرب شبرا الخيمة، حملة على قاعات الأفراح للتأكد من التزامها بالغلق تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى خلال الحملة توقيع غرامة مالية قدرها ٤٠٠٠ جنيها على قاعة أفراح خالفت الإجراءات وأقامت حفل زفاف.

تأتي تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار حملات التفتيش على قاعات الأفراح تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، لمنع الأفراح حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.

فيما واصلت محافظة القليوبية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم المباني والمنشأت، وتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم، حيث قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.