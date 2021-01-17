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بريطانيا تحجر جميع الوافدين إليها لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

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بريطانيا تحجر جميع الوافدين إليها لمواجهة سلالة كورونا الجديدة بريطانيا تحجر جميع الوافدين إليها لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

10:25 ص الأحد 17 يناير 2021

لندن- أ ش أ:

أصدر وزراء المملكة المتحدة أوامر بوضع خطط لحملة جديدة على حدود بريطانيا، لوقف تفشي السلالة الجديدة من التي تقوض جهود التطعيم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن السلطات طلبت من المسؤولين الاستعداد لإنشاء فنادق الحجر الصحي لأولئك الذين يصلون إلى بريطانيا واستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) وتقنية التعرف على الوجه للتحقق من بقاء الأشخاص في الحجر الصحي.

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يزداد فيه تفاؤل الوزراء بأنهم سيحققون هدفهم المتمثل في تطعيم 14 مليون شخص الأكثر ضعفا بجرعة واحدة على الأقل بحلول 15 فبراير المقبل.

ومن المقرر فتح 10 مراكز للتلقيح الجماعي ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا غدًا الاثنين بتوقيت بريطانيا المحلي.

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