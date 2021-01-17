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إحالة متهم للمحاكمة لتحقيقه كسب غير مشروع 4 ملايين جنيه

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إحالة متهم للمحاكمة لتحقيقه كسب غير مشروع 4 ملايين جنيه إحالة متهم للمحاكمة لتحقيقه كسب غير مشروع 4 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

10:34 ص الأحد 17 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أحال جهاز الكسب غير المشروع، وكيل وزراة سابق بصحة الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 4 ملايين جنيه لنفسه ولزوجته.

وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بالقضية، من المحكمة ضم الزوجة إلى القضية لمواجهتها بتنفيذ القضاء بالرد في أموالها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حصل لنفسه و لزوجته دون حق، على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين جنيه قيمة الزيادة التي طرأت في ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.

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