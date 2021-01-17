إحالة متهم للمحاكمة لتحقيقه كسب غير مشروع 4 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy
10:34 ص الأحد 17 يناير 2021
كتب - طارق سمير:
أحال جهاز الكسب غير المشروع، وكيل وزراة سابق بصحة الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 4 ملايين جنيه لنفسه ولزوجته.
وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بالقضية، من المحكمة ضم الزوجة إلى القضية لمواجهتها بتنفيذ القضاء بالرد في أموالها.
وتبين من التحقيقات أن المتهم بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حصل لنفسه و لزوجته دون حق، على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين جنيه قيمة الزيادة التي طرأت في ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.