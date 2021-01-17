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أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021
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الجمعة 22 يناير 2021 12:08 صباحاً
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة
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الجمعة 22 يناير 2021 12:06 صباحاً
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا
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الخميس 21 يناير 2021 11:56 مساءً
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية
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الخميس 21 يناير 2021 11:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
محمود سعد يتحدث عن قصة سيدنا يوسف وقصة دفنه.. والإنتقال لرحلة الفنان شادي مؤنس من الهندسة للفن
مصر
Al Nahar TV
الأحد 17 يناير 2021 10:04 صباحاً
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