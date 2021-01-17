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​الثلاثاء.. محاضرة لـ"لأعلى للثقافة" حول تواصل اللغة المصرية القديمة

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​الثلاثاء.. محاضرة لـ"لأعلى للثقافة" حول تواصل اللغة المصرية القديمة ​الثلاثاء.. محاضرة لـ"لأعلى للثقافة" حول تواصل اللغة المصرية القديمة

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 17 يناير 2021

(أ ش أ):

تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور جمال شقرة؛ محاضرة بعنوان "تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري"؛ في تمام 12 من ظهر الثلاثاء 19 يناير الحالي؛ في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتلقى الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة كلمة في المحاضرة التي تديرها الدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون.

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وتبث الندوة "آونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

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