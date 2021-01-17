نجيب ساويرس يعلق على إنشاء القطار الكهربائي لربط العين السخنة بالعلمين

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مصراوي Masrawy

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية؛ لإنشاء القطار الكهربائي السريع لربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، متسائلاً : "حد فاهم القطار السريع ده ليه من عين السخنة للعلمين.. مش من القاهرة مثلا او الغردقة ؟".

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع فى مصر بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذي يربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.