أول مدربة سباقات خيل بالسعودية تكشف سبب دخولها هذا المجال: والدي معلمي وداعمي الأول

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"القحطاني" نوّهت بالدعم الكبير الذي تجده المرأة من لدن حكومتنا الرشيدة

كشفت أول مدربة سباقات خيل بالسعودية سارة محمد القحطاني عن سبب دخولها مجال تدريب الخيل، مؤكدة أن والدها الذي كان مدرب سباقات هو معلمها وداعمها في هذا المجال، مشيرة خلال حديثها لبرنامج mbc في أسبوع إلى سهولة الحصول على رخصة التدريب للفتيات الراغبات، وذلك من خلال تقديم الأوراق لنادي الفروسية، واجتياز الاختبار الخاص بالرخصة.

ولفتت "القحطاني" إلى أنها اكتسبت حب الخيل منذ الصغر تأثرًا بوالدها الذي كان مدربًا سابقًا، وقدم لها الدعم والتشجيع، وحببها في رياضة الفروسية وسباقات الخيل؛ إذ كانت تساعده في طفولتها في رعاية الخيل، والاهتمام بشؤونها؛ وهو ما أكسبها الخبرة المناسبة في هذا المجال.

ونوّهت في هذا الصدد بالدعم الكبير الذي تجده المرأة السعودية من لدن حكومتنا الرشيدة في ظل تمكينها، وإتاحة الفرصة لها للنجاح والإنجاز في المجالات كافة.

يُذكر أن مساعدة المدرب سارة القحطاني كانت قد حصلت مؤخرًا على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وكأس إمارة منطقة مكة المكرمة، ضمن فعاليات موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1441/ 1442هـ.