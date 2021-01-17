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تسجل 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

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مصر تسجل 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة تسجل 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 122291 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجل 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن خروج 499 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 155507 حالات من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، و8527 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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