تحرير 65 محضرًا خلال حملة تفتيشية على المنشآت التجارية في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

كتب - علي عبد الودود

شنت إدارة الطب الوقائي في محافظة البحر الأحمر حملات تفتيشية مشتركة مع إدارة مراقبة الأغذية، للمرور على المحال التجارية، لمنع الغش التجاري وضبط الأسواق، ومنع تداول المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر.

مرت الحملات من المرور على 80 منشآة لبيع وتداول الأغذية، وتمكنت من إعدام 247 كيلو أغذية متنوعة، و17 لتر زيوت وعصائر، لتغيرهم في الخواص الطبيعية.

كما تمكنت من تحرير 65 محضرًا لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم توافر شهادات صحية، وإغلاق 7 منشآت برأس غارب لعدم وجود ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى سحب 159 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.