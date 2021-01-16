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بعد أخذ تعهدات بالالتزام.. الأوقاف: إعادة فتح 11 مسجد في القليوبية

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بعد أخذ تعهدات بالالتزام.. الأوقاف: إعادة فتح 11 مسجد في القليوبية بعد أخذ تعهدات بالالتزام.. الأوقاف: إعادة فتح 11 مسجد في القليوبية

مصراوي Masrawy

10:42 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، قرار لجنة أزمة كورونا بالوزارة بإعادة فتح 11 مسجد بمديرية القليوبية.

وجاءت بيانات المساجد كالتالي:

1) مسجد عباد الرحمن – المنشية شبرا الخيمة.
2) مسجد السلام - مدينة شبين القناطر شرق.
3) مسجد الرحمن الرحيم – الطريق السريع قها.
4) مسجد أبو بكر الصديق – الناصرية قها.
5) مسجد النور – كفر الجزار بنها.
6) مسجد الخلفاء - دملو بنها أول.
7) مسجد أبو بكر الصديق – ميت راضي بنها أول.
8) مسجد الرحمن الشرقي - كفر مويس بنها ثان.
9) مسجد النور والرحمة – ساحل دجوى بنها أول.
10) مسجد الروح الأمين – ساحل دجوى بنها أول.
11) مسجد السلام – ميت الحوفيين بنها أول.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إغلاق هذه المساجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه تقدم عدد من رواد هذه المساجد بتعهدات وإقرارات التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى، داعية الله عز أن يحفظ وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.

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