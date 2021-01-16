صور.. حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شن مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملة للمتابعة الدورية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وتوجهت الحملة إليّ منطقة موقف أرمنت والشوارع المتفرعة، وأسفرت عن ضبط 10 أشخاص بدون كمامة في المواصلات العامة والمحال التجارية، وطلب المواطنين التصالح الفوري وجري تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل جرى شن حملة لرفع الإشغالات بالمنطقة المعنية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء أبو عايد وكيل الادارة، ورفع جميع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأعضاء المتابعة، وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، بالإضافة إلى النقيب محمد فريد والنقيب تامر عباس ضباط إدارة شرطة المرافق.

وشدد "الشريف" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظاً على صحة أهالي مدينة الأقصر .