حمدوك يؤكد دعمه للجيش في بسط السيطرة على كافة الأراضي السودانية

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الخرطوم - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الدعم اللامحدود للجهاز التنفيذي ومساندته للقوات المسلحة في بسط سيطرتها على كافة الأراضي السودانية، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وحيا حمدوك لدى مخاطبته مساء اليوم السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة في انتشارها على الحدود الشرقية، حيا الجنود البواسل الذين يزودون عن الأرض و يحرسون الثغور، مبيناَ أن القوات المسلحة لديها واجب مقدس وهو حماية الدستور والديمقراطية والدفاع عن حدود الوطن.

وأشاد حمدوك بمبادرة القطاع الخاص في إسناد القوات المسلحة، قائلا إن هذه المبادرة تصب في اتجاه تكامل الجهد الرسمي والشعبي من أجل دعم القوات المسلحة.

وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن أمله في أن تسود مثل هذه الروح لمعالجة كل قضايا الوطن، داعياَ إلى ضرورة التعاضد والتكاتف من أجل الخروج بالبلاد الى آفاق التنمية والسلام والاستقرار.

ودعا حمدوك لخلق نموذج تنموي في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى وجعلها منطقة ذات ميزة استثمارية تعود بفوائد اقتصادية على البلاد وعلى مواطني المنطقة.