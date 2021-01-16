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مليونا وفاة في العالم جراء الوباء

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تعقيم الكتب في الحرمين بالأشعة فوق البنفسجية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهازا لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية. وأوضح وكيل...

4690a12801.jpgمكة المكرمة: الوطن
155b9a6a27.jpg03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

إقرار اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في 5 أبواب، بهدف رفع...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

تعليم ألمع يعلن جاهزية خطة العودة للفصل الثاني

استكمالاً للنجاحات التي تحققت في الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي، فرغت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع من كافة ترتيباتها...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

6 ملايين طالب وطالبة يعودون لاستكمال التعليم عن بعد

يعود 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، غدا الأحد، لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، حيث أنهت وزارة التعليم كل استعداداتها...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

التعليم تعتمد الخطة المطورة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

اعتمد وزير التعليم حمد آل الشيخ العمل بالخطة الدراسية المطوّرة كـ«مرحلة أولى» للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png03 | جمادى الآخرة 1442 هـ

الوطن السعودية

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