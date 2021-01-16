مليونا وفاة في العالم جراء الوباء
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهازا لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية. وأوضح وكيل...
مكة المكرمة: الوطن
03 | جمادى الآخرة 1442 هـ
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في 5 أبواب، بهدف رفع...
الرياض : الوطن
03 | جمادى الآخرة 1442 هـ
استكمالاً للنجاحات التي تحققت في الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي، فرغت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع من كافة ترتيباتها...
أبهـا: الوطن
03 | جمادى الآخرة 1442 هـ
يعود 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، غدا الأحد، لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، حيث أنهت وزارة التعليم كل استعداداتها...
الرياض: الوطن
03 | جمادى الآخرة 1442 هـ
اعتمد وزير التعليم حمد آل الشيخ العمل بالخطة الدراسية المطوّرة كـ«مرحلة أولى» للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام...
أبها: غلا أبو شرارة
03 | جمادى الآخرة 1442 هـ