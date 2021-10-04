أخبار عاجلة

هيئة تقويم التعليم والتدريب تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسّسي الكامل -
القهوة بالحليب والبطاطس باللحوم.. لماذا لا يجوز خلط بعض الأطعمة؟ -
قادة الكونجرس في إلينوي ينضمون إلى النشطاء المحليين لتكريم ضحايا كوفيد-19 ودعم زيادة اللقاحات العالمية -
ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

خادم الحرمين يجري اتصالا بسلطان عُمان

Print
خادم الحرمين يجري اتصالا بسلطان عُمان خادم الحرمين يجري اتصالا بسلطان عُمان

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان إثر تعرضها للحالة المدارية "إعصار شاهين"، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لجلالته ولأسر المتوفين ولشعب عُمان الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً - حفظه الله - وقوف المملكة الى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره.

من جهته، أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه ومشاعره الأخوية تجاه عُمان وشعبها، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، والمملكة من كل مكروه.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | خطة لتقليص مراجعي محاكم التنفيذ

عاجل | خطة لتقليص مراجعي محاكم التنفيذ

عاجل | ثانوية بنات تمنع دخول المتأخرات

عاجل | ثانوية بنات تمنع دخول المتأخرات

عاجل | طلاب يقاضون جامعتهم بسبب التخصص

عاجل | طلاب يقاضون جامعتهم بسبب التخصص

السعودية : صمت المجتمع الدولي يبث برسالة خاطئة للحوثيين

السعودية : صمت المجتمع الدولي يبث برسالة خاطئة للحوثيين