وليامز: الاستقرار على آلية لاختيار السلطة التنفيذية في ليبيا والتصويت عليها الاثنين

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قالت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم السبت، إنه تم الاستقرار على آلية لاختيار السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات، وسيجري التصويت عليها بين أطراف الحوار الليبي الاثنين.

وقالت خلال مؤتمر صحفي إن اللجنة الاستشارية التي رشحها أعضاء منتدى الحوار الليبي، والمجتمعة في جنيف، توصلوا لاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة.

وقالت ويليامز، "ستصوت الجلسة العامة على هذه الآلية يوم الاثنين". وأوضحت أن "هذا أفضل مقترح يمكن التوصل إليه، ويجسد مبادئ الشمولية الكاملة والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وضمن المجموعات السكانية المختلفة"، مؤكدة أن "هذا الحل ليبي-ليبي ودورنا هو التيسير والدعم".

وقالت المسؤولة الأممية إن الاجتماعات "شهدت روحا من الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلاد والشعب قبل كل شيء".