حاول منعهم من سرقته.. ضبط 3 متهمين بقتل مزارع في الشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 عاطلين قتلوا مزارع حاول منعهم من سرقة أمواله بالشرقية.

تلقى مركز كفر صقر، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع 31 سنة مقيم دائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظراً لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته مبالغ مالية فاتفقوا على استدراجه لأحد الطرق الفرعية وسرقته.

وأعد المتهمون بجريمتهم أسلحة بيضاء ودراجة نارية لاستدراجه وحال قيامهم باستدراجه لأحد الطرق الفرعية بواسطة أحدهم ومحاولة سرقته قاومهم المجنى عليه فتعدو عليه بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته التي أودت بحياته وهربوا دون سرقته.

وقام احدهم بنقله إلى المستشفى لإبعاد الشبهة عنهم

تم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.