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تطوير موقع القوى العاملة الإلكتروني لإتاحتها من "بوابة الرقمية"

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تطوير موقع القوى العاملة الإلكتروني لإتاحتها من "بوابة مصر الرقمية" تطوير موقع القوى العاملة الإلكتروني لإتاحتها من "بوابة الرقمية"

مصراوي Masrawy

07:57 م السبت 16 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

وقّع محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، بديوان عام وزارة القوي العاملة، بروتوكولًا للتعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ أعمال تطوير البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لوزارة القوى العاملة وإتاحتها علي بوابة الرقمية.

وبحسب بيان يأتي ذلك في إطار تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص، من خلال تطوير بوابة وزارة القوى العاملة وميكنة بعض خدماتها.

وقال الوزير عقب التوقيع، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.

ولفت سعفان في تصريحات صحفية عقب التوقيع إلى أن التحول الرقمي للدولة المصرية جعل لزامًا التعاون مع وزارة الاتصالات بصفتها المسئولة عن ذلك التحول، وأن البروتوكول الذى وقع اليوم، سيشمل كل مجالات العمل فيما بين الوزارتين، وبالتالي قامت الوزارة بتوصيف كل الأعمال التي تقوم بها وتقديمها لها، بصفتها المعنية بتحمل مسئولية تلك الملف أمام الدولة.

وأضاف أن البروتوكول يعتبر بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين في العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلاً خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سيفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم التعاون بين الوزارتين وفقًا لرؤية استراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين أحدهما يتعلق بالشق التقنى والذي يتضمن تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة ورفع كفاء الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وإتاحتها على منصة مصر الرقمية؛ والأخر هو الشق التعليمي وتنمية المهارات من خلال توفير التدريب المهني على منصة رقمية يتم ربطها بالبوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة وذلك إلى جانب بناء قدرات العاملين بوزارة القوى العاملة المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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