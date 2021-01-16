اللجنة الطبية لمونديال اليد: لوحات للتوعوية بفيروس كورونا بـ6 لغات

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إن وزارة الصحة والسكان وضعت لوحات للتوعوية في أماكن إقامة الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، المقامة بمصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن اللوحات اشتملت على نصائح وصور توعوية خاصة بالوقاية من ڤيروس كورونا المستجد "covid-19" بـ6 لغات أجنبية هي: الإنجليزية والروسية والألمانية واليابانية والفرنسية والإسبانية إضافة إلى اللغة العربية.

وقال إن اللوحات تقدم التوعوية والنصائح منها ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وبروتوكولات العطس وغسل الأيدي بالماء والصابون أو تطهيرها بمطهر كحولي، إضافةً إلى التحذير من المصافحة أو المعانقة أو تناول أدوية دون استشارة طبية

وذكر " مجاهد" ان الفرق التابعة لوزارة الصحة تقوم بتوزيع اللوحات التوعوية بأماكن إقامة الفرق والوفود المشاركة بالإضافة إلى "الجيم" وأماكن التدريب وفي محيط الصالات التي تقام عليها المباريات.