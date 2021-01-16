​الزراعة: خطة لتشجيع الاشتراك في منظومة تطوير مراكز تجميع الألبان بدمياط

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

عقد اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية، اليوم السبت، اجتماعًا في محافظة دمياط،

لتنشيط المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري والجهات الممولة متمثلة في البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي.

‏وقال مساعد وزير الزراعة، إن دمياط محافظة غنية بالثروة الحيوانية وتربية المواشي الحلاب، مضيفًا أن مشروع تطوير الألبان يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعيين وتوفير غذاء صحي وآمن من منتجات ألبان.

‏وأضاف صابر، أن مراكز تجميع الألبان تستفيد بالفائدة الميّسرة 5% من خلال مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصل عدد مراكز تجميع الألبان بمحافظة دمياط 50 مركزًا تم ترخيص 10 منهم، وجاري ترخيص الأعداد المتبقية كما تم اعتماد توريد معدات لـ5 مراكز واستقبال 8 جديدة.