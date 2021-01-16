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وزيرا خارجية والأردن يناقشان التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة

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وزيرا خارجية السعودية والأردن يناقشان التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة وزيرا خارجية والأردن يناقشان التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة

مصراوي Masrawy

07:09 م السبت 16 يناير 2021

وكالات:
استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض، اليوم، بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، لمناقشة تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية، فضلا عن مناقشة التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة.
ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، عقد الوزيران، اجتماعاً ثنائياً تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.
وقال وزير الخارجية السعودي "عقدنا اليوم اجتماعًا مثمرًا وبنّاء، ناقشنا فيه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها علاقتنا الثنائية التي تتميز بعمقها التاريخي والجغرافي ووشائج القربى، وتقوم على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق مصالحنا المشتركة، بما يعززُ الأمن والاستقرار في المنطقةِ والعالم، ونحن نوظف هذه العلاقات لتكون دعامةً للعمل العربي المشترك؛ وصولًا لتحقيق استقرار وأمن المنطقة".
وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجداتِ القضايا الإقليميةِ والدولية وفي مقدمتِها عمليةُ السلام في الشرقِ الأوسط، وتم التأكيد على ضرورة التوصل لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة.
وأضاف " كما تم مناقشة الأوضاع في كلٍ من سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة للتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية متوافقتان في رؤاهما حيال هذه القضايا، والتنسيق قائم على أعلى المستويات بين البلدين الشقيقين".
من جانبه أبرز وزير الخارجية الأردني تأكيد الملك عبدالله الثاني، أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء من أمن المملكة الأردنية وأنها تقف مع المملكة في كل الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.
وجدد في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي التأكيد على رفض وإدانة الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، والتي تشكل تهديدا لأمن المملكة ولأمن منطقة الخليج، لافتا النظر إلى أن المملكة الأردنية تقف مع المملكة العربية السعودية بجميع إمكاناتها في هذا الأمر.
كما أكد وزير الخارجية الأردني رفض الأردن للتدخلات في الشؤون العربية، داعيا إلى أهمية إنهاء التوتر في المنطقة ومعالجة أسبابه.

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