أخبار عاجلة

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية -
فاوتشي: المستشفيات الأمريكية مليئة بمرضى كورونا والوضع خطير للغاية -
السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق ومحاميه -
فايزر مستعدة لبيع لقاحها مباشرة للولايات الأمريكية -
بارتفاع 120 متر.. وضع حجر الأساس لأكبر عجلة ترفيهية في إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل في الألزاس إثر عاصفة ثلجية

Print
فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل في الألزاس إثر عاصفة ثلجية فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل في الألزاس إثر عاصفة ثلجية

مصراوي Masrawy

07:08 م السبت 16 يناير 2021

باريس - (د ب أ)

تسبب تساقط الثلوج بكثافة في منطقة الألزاس الواقعة شرقي فرنسا، في انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 5000 منزل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم السبت نقلاً عن شركة "إينيدي" لتوزيع الكهرباء، أن المنازل في دائرة أوت-رين كانت الأكثر تضررا جراء تساقط الثلوج.

وتواجه العديد من المناطق في فرنسا صعوبات نتيجة تساقط الثلوج داكنة اللون والمحملة بذرات الغبار والسناج وموجة الطقس القارس.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية السكان فى 32 من الدوائر والتقسيمات الإدارية بالأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد بتوخي الحذر.

وتتعرض العاصمة الفرنسية باريس لتساقط الثلوج على نحو كثيف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية