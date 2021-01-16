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مركز الملك سلمان يوزع 35 طنًا من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى مأرب

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محافظ حضرموت يثمن جهود الفريق الطبي التطوعي السعودي

مركز الملك سلمان يوزع 35 طنًا من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 35 طنًا و524 كيلوغرامًا للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1.992 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
من ناحية أخرى، ثمن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني جهود الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ونجاحه في التخفيف عن أطفال حضرموت خاصة والوطن عامة، مشيدًا بمساهمات المركز في إقامة المخيمات الإنسانية التي تعود بالنفع على المرضى من ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشارك في الحملة الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال بهيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا.
وأعرب رئيس وأعضاء الفريق الطبي السعودي عن شكرهم لتعاون محافظ حضرموت والجهات ذات العلاقة، وتسهيلاتهم لإنجاح المخيم.
وقد شهدت الحملة خدمة 261 طفلاً وطفلة تنوعت ما بين إجراء عمليات جراحية، وجراحات في المسالك البولية ومعاينة حالات طب أسرة.

مركز الملك سلمان يوزع 35 طنًا من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى مأرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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