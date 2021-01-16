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"الصحة العالمية" تنظم ورشة في عدن لمتابعة حالات سوء التغذية

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"الصحة العالمية" تنظم ورشة في عدن لمتابعة حالات سوء التغذية "الصحة العالمية" تنظم ورشة في عدن لمتابعة حالات سوء التغذية
لضمان تقديم الرعاية.. بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة

نظّمت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورشة عمل في محافظة عدن؛ لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ومقدمي الرعاية لهم.

وتهدف الورشة إلى متابعة وضع حالات سوء التغذية للأطفال في جميع محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، وزيادة الوعي حول القطاع الصحي والتغذوي، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمستفيدين.

وتسعى المنظمة، من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي، وضمان تقديم الرعاية الطبية والتشخيص المبكر لحالات سوء التغذية.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عَمِل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: (البيضاء، وصعدة، ولحج، وحجة، وشبوة، والحديدة، والضالع)، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية؛ حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة؛ ممثلة في المركز، لليمن الشقيق في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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