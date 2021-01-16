أخبار عاجلة

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها -
تعرّف على 10 اتهامات تُعَرض "ترامب" للملاحقة القضائية وتقوده إلى السجن -
"الإرياني" يطالب اليونسكو بالتعاون مع بلاده في استرداد الآثار اليمنية المنهوبة -
خلال الـ 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و1584 حالة وفاة -
كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين -
ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون -
باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذّر إيران من إنتاج الوقود النووي

Print
بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذّر إيران من إنتاج الوقود النووي بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذّر إيران من إنتاج الوقود النووي
أكدت مخالفته لاتفاق 2015

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذّر إيران من إنتاج الوقود النووي

حذّرت قوى أوروبية، إيران، اليوم (السبت)، من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث.

وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، أن إنتاج إيران للوقود النووي يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأن الإنتاج ليست له مَناحٍ مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطالبت الدول الثلاث إيران -بقوة- بإنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني دون تأخير، إذا كانت جادّة في الحفاظ على هذا الاتفاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها

تعرّف على 10 اتهامات تُعَرض "ترامب" للملاحقة القضائية وتقوده إلى السجن

تعرّف على 10 اتهامات تُعَرض "ترامب" للملاحقة القضائية وتقوده إلى السجن

"الإرياني" يطالب اليونسكو بالتعاون مع بلاده في استرداد الآثار اليمنية المنهوبة

"الإرياني" يطالب اليونسكو بالتعاون مع بلاده في استرداد الآثار اليمنية المنهوبة

خلال الـ 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و1584 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و1584 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية