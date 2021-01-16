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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدم النائب مصطفى بكري، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء حول مشكلة المنتدبين، منوهًا بأن هناك أكثر من 450 ألفًا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يواجهون أزمة كبرى تتعلق بمدة الندب المحددة بأربع سنوات تكاد تهدد مستقبلهم جميعًا.

وقال بكري، في طلب الإحاطة، إن هذا أمر من شأنه أن يهدد مستقبلهم ومستقبل أُسرهم، إذ يطالب المنتدبون رئيس الوزراء بالموافقة على نقلهم من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية أو توفير درجات مالية للجهات المنتدبين منها.

وتابع النائب: على الرغم من مناشدة المنتدبين رئيسَ الوزراء بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة، والمحافظة على استقرار أوضاعهم الوظيفية والموافقة على نقلهم؛ فإن الحكومة لم تعمل حتى الآن على إنهاء هذه المشكلة.

وأوضح بكري أنه بتاريخ 27 نوفمبر الماضي أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة توجيهات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات ماضية، وذلك بعد رصده المعوقات التي تضعها العديد من الوحدات وإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها.

وكان رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أصدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية والذي تضمن تأكيد استمرار الموظف قائمًا بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.