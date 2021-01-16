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السجن 6 أعوام لمزارع وعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

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السجن 6 أعوام لمزارع وعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا السجن 6 أعوام لمزارع وعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

مصراوي Masrawy

03:54 م السبت 16 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة مزارع وعامل بالسجن المشدد ٦ سنوات، لاتجارهما في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني.

تعود أحداث القضية إلى ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بقيام كلا من "محمد.ع" ٣١ عامًا، مزارع، و "مصطفى.ط" ٣٤ عامًا، عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من المخدرات بأحد المنازل.

جرى ضبطهما وبحوزتهما ٣٤ قطعة من الحشيش المخدر و ٢٠٠ قرص ترامادول، و ٢ فرد روسي وعدد من الطلقات النارية.

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