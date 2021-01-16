أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل "أبوالبنات" في دار السلام.. عاطل قتله بسبب 300 جنيه

Print
مقتل "أبوالبنات" في دار السلام.. عاطل قتله بسبب 300 جنيه مقتل "أبوالبنات" في دار السلام.. عاطل قتله بسبب 300 جنيه

مصراوي Masrawy

01:30 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة دار السلام، التحقيق في واقعة مقتل عامل زجاج على يد عاطل.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على جثة شاب في شارع إبراهيم عواد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الحادث عاطل كان اقترض 300 جنيه من المجني عليه محمد دكش، متزوج ولديه 3 فتيات.

ويوم الواقعة، طالب المجني عليه، المتهم برد المبلغ لكنه رفض وعاتبه على كثرة طلبه للمال وطعنه طعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتباشر التحقيق مع المتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية